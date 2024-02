Dieses Wachstum von 16,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 werde größtenteils durch die steigende Kundenzahl in den bestehenden Action-Filialen getrieben, so das Unternehmen. Durch die kontinuierliche Expansion steige sie zudem weiter. In Deutschland eröffnete demnach im September der 500ste Action-Store sowie die 300ste und 100ste Filiale in Polen und Österreich. In Frankreich öffnete das 800ste Geschäft. Nachdem im Jahr 2023 insgesamt 303 neue Filialen eröffnet wurden, plant das Unternehmen bereits weitere. Im Februar werde Action den ersten Laden in Porto in betrieb nehmen und damit den zwölften Markt in Europa erschließen.

Action empfange nun wöchentlich durchschnittlich 15,3 Millionen Kunden. Bis Ende 2023 beschäftigte das Unternehmen 69.040 Mitarbeiter, was einem signifikanten Anstieg um 8.988 Angestellte im Vergleich zu 2022 entspricht. Darüber hinaus erweitere Action aktiv seine digitale Präsenz, insbesondere in Bezug auf die Bereitstellung von Produktinformationen. Das E-Commerce-Geschäft, das 2021 in den Niederlanden eingeführt wurde, wurde erfolgreich auf Belgien ausgedehnt.

Im Jahr 2023 habe Action sein Nachhaltigkeitsprogramm fortgesetzt, indem es sein erstes vollständig kreislauffähiges Produkt eingeführt hat. Zudem leite das Unternehmen ein E-Truck-Pilotprojekt in den Niederlanden und Deutschland und setzte auf HVO-100-Kraftstoff für seine 150 Lkw in den Niederlanden, um Emissionen im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen, um bis zu 90 Prozent zu reduzieren. Man bleibe auf Kurs, sein Ziel für das Jahr 2030 zu erreichen, die CO2-Emissionen aus eigenen Betriebsabläufen um 60 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2021 zu reduzieren.