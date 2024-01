Palmöl-Label in der Kritik Juristische Breitseiten gegen Edeka

Das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und die Verbraucherorganisation Foodwatch gehen juristisch gegen die Handelskette Edeka vor. Der Vorwurf: Angeblich führe sie Verbraucher mit einem Label für nachhaltiges Palmöl in die Irre.