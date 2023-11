Katja Bayrak verfügt über langjährige Erfahrung in der Systemgastronomie und ist bereits seit 2006 für Valora und ihre Formate tätig. Zunächst bei der Mainzer Brezelbäckerei Ditsch, leitete die gelernte Betriebswirtschaftlerin anschließend die Produktentwicklung der Geschäftseinheit Valora Food Service Deutschland für die beiden Formate Backwerk und Ditsch, bevor sie dort später das Business Development leitete. In dieser Funktion war sie unter anderem für die Integration von Clip-In-Lösungen in die Convenience-Formate und Tankstellenshops der Valora Gruppe verantwortlich. In ihrer letzten Position als Head of Concept & Brand Backwerk trieb sie die Markenentwicklung durch die Eröffnung dreier Concept Stores in Essen, Hannover und Düsseldorf voran.

„Backwerk ist ein Format, das sich in konstantem Wandel befindet. Ich möchte diesen Wandel hautnah miterleben und gestalten“, sagt Katja Bayrak. „Ich freue mich sehr, meine Begeisterung für das Format und meine operative Stärke zukünftig auf Geschäftsleitungsebene noch weiter einbringen zu können.“ Katja Bayrak übernimmt die operative Verantwortung für die Markenführung von Backwerk. Dick de Vilder bleibt ebenfalls in der Rolle des Director Concept & Brand und wird in der Doppelspitze seinen Fokus auf die Konzeptentwicklung und alle Initiativen im Business Development legen. Sebastian Kayser, Managing Director Valora Food Service Deutschland, kommentiert die Verstärkung wie folgt: „Für Backwerk stehen die Zeichen auf Veränderung und Wachstum. Mit dieser neuen Doppelspitze werden wir die Marke noch fokussierter und nachhaltiger auf ein neues Level heben können.“