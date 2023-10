Unter allen Berufen werden Verkäufer im Einzelhandel in Deutschland am zweithäufigsten gesucht, nach den Büro- und Sekretariatsfachkräften. Das zeigt eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung. Für die wurden zwischen 2019 bis Juni 2023 rund 45 Millionen Online-Stellenanzeigen ausgewertet.

Online-Stellenanzeigen Verkäufer am zweithäufigsten gesucht

Verkäufer im Einzelhandel sind besonders in den Kreisen im Norden und Süden der Bundesrepublik gefragt. Gering beschäftigtes Personal ist ebenfalls wieder stärker begehrt. Bereits seit 2019 finden sich Verkäufer stets auf einem der ersten drei Plätze des Berufsgruppen-Rankings.

Auffällig ist aus Sicht der Stiftung unter anderem die stark erhöhe Nachfrage nach Arbeitskräften in der Logistiksparte: In 162 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten waren Helfer in der Lagerlogistik der dominierede Beruf. Die Stiftung erklärt sich das mit dem Boom des Online-Handels. Der Logistik-Beruf hat im bundesweiten Vergleich inzwischen den dritten Platz erreicht.