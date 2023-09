Schwere Lastwagen in der Logistik Handelsverband fordert mehr Planungssicherheit

Der Handelsverband Deutschland (HDE) will von der Politik mehr Planungssicherheit beim Betrieb schwerer Lastwagen. Laut Verband sind Handelsbranche und Logistikdienstleister in der Transportlogistik für einen längeren Zeitraum weiterhin auf konventionelle Antriebe in ihren Fahrzeugen angewiesen.