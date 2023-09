Smart-Store-Konzept teo Tegut will am Mannheimer Hauptbahnhof eröffnen

Rund 950 Artikel des täglichen Bedarfs werden künftig dort angeboten. Stäb: „Durch die digitale Zutrittstechnologie, die Selbstcanning-Kassen und die tägliche App kann der Einkauf in kürzester Zeit und ohne Warteschlangen erfolgen.“

Die „teo“-Märkte bestehen bereits an mehr als 30 Standorten in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Meist werden sie in nachhaltiger Holzbauweise errichtet (siehe Foto). Aber in Mannheim wird der „teo“ in eine Bestandsimmobilie einziehen.