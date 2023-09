Wegen zahlreicher Ladendiebstähle in Großbritannien wollen große Einzelhandelskonzerne jetzt die Polizeiarbeit finanzieren. Auch in Deutschland nahm zuletzt die Zahl der Ladendiebstähle deutlich zu.

Die Supermarktketten Sainsbury's, Tesco und Waitrose sowie der Kaufhausbetreiber John Lewis gehören zu den zehn Unternehmen, die den Ermittlern insgesamt 600.000 Pfund (700.000 Euro) zur Verfügung stellen. Im Gegenzug soll die Behörde Aufnahmen von Dieben auf Überwachungskameras mit ihren Datenbanken vergleichen und dabei auch Softwares zur Gesichtserkennung einsetzen. Die Unternehmen werfen der Polizei vor, Ladendiebstahl nicht ernst genug zu nehmen. In gut der Hälfte der Fälle wurden die Ermittlungen eingestellt, ohne dass die Täter ermittelt werden konnten. Premierminister Rishi Sunak bezeichnete diese Entwicklung als inakzeptabel.

Nach Schätzungen des Handelsverbandes BRC hat sich die Zahl der Ladendiebstähle in Großbritannien in den vergangenen sechs Jahren auf acht Millionen im Jahr 2022 mehr als verdoppelt. Der jährliche Schaden liege bei rund einer Milliarde Pfund. Als Gründe werden die deutlich gestiegenen Lebenserhaltungskosten sowie Nachahmer über virale Videos bei Tiktok genannt. Die Täter sind oft junge Leute.

Auch in Deutschland hat der Ladendiebstahl zuletzt deutlich zugenommen. Das liege aber vermutlich an den beendeten Corona-Regeln, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) mit. Während der Lockdowns und in Zeiten von weniger Kundenfrequenz hätten es Ladendiebe deutlich schwerer gehabt. „Für den manchmal vermuteten Zusammenhang zwischen aufgrund der Inflation steigenden Preisen und einem Anstieg bei den Ladendiebstählen gibt es dagegen keine Anhaltspunkte.“ Auch in Deutschland würden viele Delikte aber erst gar nicht angezeigt, weil es für Ladendiebe oft keine größeren Konsequenzen bedeute.

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Alexander Poitz, sagte, angesichts einer Aufklärungsquote von 89 Prozent könne nicht von einer „Epidemie der Ladendiebstähle“ in Deutschland gesprochen werden. „Dennoch sollte dieser Entwicklung insbesondere mit präventiven Maßnahmen, beispielsweise elektronischer Sicherungstechnik durch Ladenbesitzer entgegengewirkt werden.“