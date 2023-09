Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit CrowdFarming einen Venture Loan in Höhe von 15 Millionen Euro für nachhaltige Lebensmittelversorgungsketten in Europa unterschrieben. Auf der Online-Plattform können europäische Agrarbetriebe ihre Produkte direkt an Endverbraucher verkaufen.

Mit dem Darlehen wolle die EIB die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten (FEI) des Unternehmens fördern. CrowdFarming erreiche damit nach eigenen Angaben eine Verbesserung des digitalen Marktplatzes und könne Tools entwickeln, die europaweit eine nachhaltige Landwirtschaft sowie nachhaltige und faire Lebensmittelversorgungsketten fördern.

In dem System legen die Landwirte ihre Preise selbst fest und die Kunden bekommen frische, biologische und saisonale Lebensmittel direkt vom Bauernhof nach Hause geliefert. CrowdFarming stellt den Landwirtschaftsbetrieben hierbei Website und Logistik zur Verfügung, bietet Schulungen an und unterstützt sie bei Kundenservice und Marketing. Die Betriebe würden dabei von Agronomen ausgewählt, um sicherzustellen, dass sie die höchsten Nachhaltigkeits-, Qualitäts- und Produktionsstandards einhalten. Sie müssen biologische oder regenerative Landwirtschaft betreiben oder zumindest darauf umstellen.