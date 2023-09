Die Rewe Group gibt ihr Debüt am Kapitalmarkt und emittiert eine Anleihe. Damit ist die Erreichung der Klimaziele des Händlers direkt mit monetären Auswirkungen verbunden.

Bei der Anleihe handelt es sich um einen sogenannten Sustainability-Linked Bond (SLB). Die Höhe des Rückzahlungsbetrags am Ende der Laufzeit ist hier daran geknüpft, dass klar definierte und objektiv überprüfbare Nachhaltigkeitsziele von Rewe und Penny erreicht werden.

Rewe und Penny haben sich verpflichtet, mittelfristige unternehmensweite Reduktionsziele im Einklang mit dem wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Standard der Science Based Targets initiative (SBTi) festzulegen. Diese ist ein Zusammenschluss der Partner CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Mit der Entscheidung verpflichtet sich das Unternehmen zu umfassenden Maßnahmen, die dessen Emissionen wirksam reduzieren und gleichzeitig innovative Lösungen entlang der gesamten Lieferkette fördern.

Die Anleihe im Volumen von rund 900 Millionen Euro hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Rund 145 internationale Investoren sind an der Rewe Group beteiligt. Um den Herausforderungen gerecht zu werden und die umfangreichen Anforderungen an die Transformation zu stemmen, hat Rewe ihre Investitionstätigkeit weiter verstärkt. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte stiegen von 2021 auf 2022 von 2,3 Milliarden Euro auf 2,8 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr plant der Konzern nochmals erhöhte Investitionen. Unterstützung bei der Emission erhielt die Rewe Group durch die vier Joint Lead Manager BNP Paribas, SEB, Société Générale und UniCredit.