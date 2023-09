Um den wachsenden Ansprüchen an einen modernen Arbeitsplatz und eine zeitgemäße Präsentationsfläche gerecht zu werden, habe man in ein neues, modernes Gebäude investiert, erklärte Kraut in seiner Eröffnungsrede. „Mit diesem neuen Standort drücken wir nicht nur unser Vertrauen in die Zukunft aus, sondern unterstreichen auch unser Engagement für herausragende Leistungen und technologische Führung“, so der CEO. Der neue Showroom für Kundenbesuche zeige die vielfältigen Möglichkeiten, die das neue Gebäude biete. Ton Kommers, Managing Director von Bizerba Nederland sagte: „Hier können wir unsere Kunden herzlich willkommen heißen, ihre Bedürfnisse in einem inspirierenden Umfeld verstehen und unsere gemeinsamen Erfolge mit ihnen feiern.“