Beim Bundesverband Druck und Medien (bvdm) glaubt man nicht, „dass sich Rewe mit der Abkehr von Print einen Gefallen tut“. Im Gespräch mit LP führt Pressesprecherin Bettina Knape dafür drei Gründe an.

Erstens sorgten Handzettel als Push-Medium nachweislich für guten Umsatz, stärkten also den Einzelhandel. Zweitens erreichten sie auch Zielgruppen, die keine digitale Werbung erhielten oder erhielten möchten. Drittens: „Die Verbraucher entlarven solche Wechsel zur Online-Kommunikation zunehmend als Greenwashing. Zu Recht, meinen wir.“ Denn digital sei nicht automatisch grün. Und der CO2-Wert sämtlicher Hauswurfsendungen in Deutschland mache weniger als 0,05 Prozent des jährlichen Fußabdrucks pro Person aus, so der bvdm. Er ist der Spitzenverband der deutschen Druckindustrie.