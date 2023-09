Für Eilige sei in den entsprechenden Regionen auch die Bestellung und Lieferung am selben Tag grundsätzlich möglich, informiert Rewe.

Das neue Food Fulfillment Center in Leipzig kombiniert nach Unternehmensangaben auf rund 7.000 Quadratmetern frische Produkte wie Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Fleischwaren, Tiefkühlprodukte, Mehrweggetränke und die Eigenmarken. Alle Produkte werden im Leipziger Lager auf Bestellung hin kommissioniert und auf die Lieferung durch eigene Fahrer vorbereitet. Das System Pick by Light unterstützt dabei die Kommissionierung: Die Regale des Lagers sind mit Schienen ausgestattet, die per Leuchtsignal den jeweiligen Produkt-Stellplatz im Regal anzeigen, indem das System anhand des zuletzt erfassten Artikels den im Kommissionierprozess folgenden Artikel ermittelt.

Der Rewe Lieferservice ist in Deutschland Branchenpionier und Marktführer. Gestartet wurde 2011. Inzwischen werden mehr als 90 Städte plus Umland abgedeckt.