Die Tafeln, die in Deutschland viele hilfsbedürftige Menschen mit kostenlosen Lebenmitteln versorgen, kritisieren die Kindergrundsicherung, in der Form wie sie die Bundesregierung aktuell plant. Diese sei nicht armutsfest.

Mit dem Entwurf zur Kindergrundsicherung verfehle die Bundesregierung ihr gesellschaftlich wichtigstes Ziel, nämlich Kinderarmut in Deutschland strukturell zu bekämpfen und Kinder, egal welcher Herkunft, aus der Armut zu holen ist Andreas Steppuhn, Vorsitzender Tafel Deutschland e. V., überzeugt. Der Vorgestellte Kompromiss sei insgesamt enttäuschend und gehe auf Kosten armutsbetroffener Kinder. „Begleitend zu den Haushaltsverhandlungen im Parlament werden wir uns deshalb weiterhin für eine Erhöhung des Mehrbedarfs einsetzen“, so Stepphuhn abschließend.



Aktuell seien rund 28 Prozent der 1,6 bis 2 Millionen Tafel-Kunden minderjährig. „Wir erleben immer wieder, dass es armutsbetroffenen Menschen an ausreichend gesunden Lebensmitteln fehlt. Um allen Kindern einen möglichst gleichberechtigten Start ins Leben zu gewähren, reichen die zusätzlichen 2,4 Milliarden Euro daher nicht aus. Das gilt besonders deshalb, weil völlig unklar ist, welcher Teil tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen ankommen wird und welcher in der Verwaltung stecken bleibt“, sagt Stepphuhn weiter.



Der einkommensunabhängige Kindergarantiebetrag sei nicht mehr als das heutige Kindergeld. Die sogenannten Erwerbsanreize bestraften zudem alle Kinder und Jugendlichen, deren Eltern nicht oder nur geringfügig arbeiten könnten, weil sie beispielsweise chronisch krank seien oder keine Kinderbetreuung und Anstellung fänden, die sich miteinander vereinbaren ließen.