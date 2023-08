Aldi Süd Testlauf für Lebensmittellieferung im Ruhrgebiet

Aldi Süd hat im Ruhrgebiet den Startschuss für den Testlauf eines Lebenmittellieferdienstes gegeben. Fortan können sich Kunden in Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen bei „Mein Aldi“ registrieren und nach Aufnahme in die Routenplanung bestellen.