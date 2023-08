Die Nachfrage nach Biofleisch ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Jetzt stagniert sie allersings.

Der Marktanteil von Biofleisch in Deutschland hat sich von 2018 (2 Prozent) bis 2021 (4 Prozent) verdoppelt, innerhalb der vergangenen zehn Jahre sogar verdreifacht, allerdings auf niedrigem Niveau, so die Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft. Dass die Konsumenten zu Biofleisch greifen, ist nach wie vor die Ausnahme. 2022 stammten in Deutschland 3,9 Prozent des gekauften Fleischs aus biologischer Erzeugung. Nach Jahren stetigen Wachstums bedeutete dies gegenüber 2021 einen minimalen Rückgang – ein Trend, der 2022 bei fast allen Bio-Lebensmitteln zu beobachten war. Ein wichtiger Grund dafür sind die stark gestiegenen Lebensmittelpreise.