Netto Deutschland (Salling Group) und die Initiative „Mülltrennung wirkt“ haben erneut eine Aufklärungskampagne ins Leben gerufen. Diese ziele darauf ab, das Bewusstsein für eine effektive Mülltrennung und Recycling zu stärken und einen Beitrag zur Förderung nachhaltiger Praktiken in der Gesellschaft zu leisten, so der Händler.

Durch gezielte Informationen und Maßnahmen soll das Kaufverhalten der Kunden in Richtung nachhaltigerer Produkte und Verpackungen gelenkt werden, um eine Reduzierung von Abfall und die Steigerung der Recyclingquote zu erreichen. Die erste gemeinsame Aufklärungskampagne wurde im November 2022 umgesetzt.

Zur Verbreitung der Kampagne stellt Netto Deutschland verschiedene Werbeflächen zur Verfügung, wie Plakate in den Märkten, Platzierungen im Prospekt, auf der Website, im Netto-Newsletter sowie in Sozialen Medien. Über fünf Wochen sollen die neuen Plakate in den Netto-Märkten Kunden darüber informieren, wie sie Verpackungen richtig in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack entsorgen und damit effektiv die Umwelt schützen.

"Wir wollen nicht nur zur Abfalltrennung aufrufen, sondern unseren Kundinnen und Kunden auch konkrete Tipps an die Hand geben“, sagt Stefan Heun, CSR Manager Netto Deutschland.