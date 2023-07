Bessere Zielgruppenansprache, Kampagnen genauer ausspielen: Schwarz Media, die Retail-Media-Einheit der Schwarz-Gruppe, will dies durch eine strategische Partnerschaft mit The Trade Desk erreichen. Die Wirkung digitaler Anzeigen sowie Kampagnen lässt sich so quasi in Echtzeit prüfen und nachjustieren.

Die neue Zusammenarbeit soll im Lidl-Onlineshop sowie dem Kaufland-Marktplatz eingesetzt werden. „Retail Media hebt das Marketing im Open Web auf ein neues Level, denn es bietet Werbungtreibenden und -adressaten mit der Ausspielung deutlich relevanterer Werbung einen nachweislichen Mehrwert“, sagt Robert Jozic, Geschäftsführer der Schwarz Media. „Es ist unser Anspruch, diese Entwicklung entsprechend der detaillierten deutschen Datenschutzvorgaben umzusetzen und dabei an höheren Standards als marktüblich auszurichten.“

The Trade Desk dient dabei als Plattform, über die die Kundenansprache der Werbetreibenden besser gesteuert und angepasst werden kann: „Retail Media bietet Advertisern die Gelegenheit, das Potenzial datengetriebener Werbung im offenen Internet zu heben und dadurch die Segmentierung, Aussteuerung sowie Erfolgsmessung erheblich präziser zu gestalten“, sagt Samantha Jacobson, Chief Strategy Officer, EVP, bei The Trade Desk. Das in Kalifornien (USA) beheimatete Technologie-Unternehmen ermöglicht Marken und Agenturen den Einkauf digitaler Werbung. Es hat Niederlassungen in den USA, Europa und Asien.

Retail Media entwickelt sich laut The Trade Desk zu einem der am schnellsten wachsenden Sektoren innerhalb der digitalen Werbeindustrie mit einem Umsatzpotenzial von 25 Milliarden Euro bis 2026, so Prognosen des IAB Europe.