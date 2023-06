Sie steht für „Bio, das weiter geht“. Soll heißen: „Mit Nur Nur Natur möchten wir Bio, Nachhaltigkeit und bewusste Ernährung vereinen und unterscheiden uns mit diesem Ansatz von anderen Bio-Marken“, betonte Dr. Julia Adou, Leiterin Nachhaltigkeit bei Aldi Süd am Dienstag. Sie ergänzt: „Mit Nur Nur Natur setzen wir noch höhere Standards um. Wir legen hier besonderen Wert auf hochwertige Rohstoffe, die möglichst schonend verarbeitet werden, sowie auf kurze Zutatenlisten und einen guten Geschmack. Geschmacksverstärkende Zutaten, zugesetzte Aromen werden bei der neuen Marke deshalb konsequent vermieden.“

Seit dem 5. Juni sind bereits 15 Produkte unter dieser neuen Marke in den Regalen aller rund 2.000 Aldi Süd Filialen zu finden. Dazu gehören diverse Käsesorten, Fruchtjoghurts, Brot und Baguette, Aufschnitt, Würstchen, Ketchup und Vollkornreis. Zudem wird eine nicht homogenisierte Milch angeboten. Damit sich das Fett in der Milch nicht als Rahm absetzt, muss sie vor dem Verzehr geschüttelt werden. Alle Nur Nur Natur-Produkte sind – bis auf den Bio-Tomatenketchup – vom Bio-Verband Naturland zertifiziert. Bis Ende des Jahres sollen 30 und bis Mitte nächsten Jahres 50 Produkte des täglichen Bedarfs, wie Cerealien und Süßwaren, unter der Marke Nur Nur Natur bei Aldi Süd verfügbar sein.

„Wir haben für unsere neue Bio-Marke bewusst Naturland mit ins Boot geholt, da dieser Bio-Anbauverband nicht nur mit Landwirten auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene zusammenarbeitet. So können wir ein breiteres Bio-Sortiment anbieten“, informiert Erik Döbele, Geschäftsführer bei Aldi Süd. Mit Naturland möchte man auch die landwirtschaftliche Produktion und die Qualität der Rohstoffe noch transparenter darstellen. Entsprechende Informationen finden die Verbraucher beispielsweise auf den Produktpackungen. Begleitet wird die Marken-Einführung durch eine Kampagne, die digital sowie auf Social Media Kanälen stattfindet und um Außenwerbung sowie Print ergänzt wird.

Die neue Bio Marke Nur Nur Natur wird ausschließlich von Aldi Süd eingeführt. Wird Aldi Nord nachziehen? Ein Sprecher von Aldi Nord teilt der LP auf Anfrage mit: „Aldi Nord konzentriert sich in seiner Bio-Strategie derzeit vorrangig auf die Kooperation mit dem Bioverband Naturland unter der Eigenmarke Gut Bio. Erste Artikel (zum Beispiel eine Bio-Milch) sind bereits regional erhältlich und das Sortiment wird in diesem Jahr sukzessive ausgebaut. So werden in den nächsten Monaten weitere Artikel aus dem Trockensortiment sowie Milch- und Molkereiprodukte mit Naturland-Zertifizierung eingeführt.“