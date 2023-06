Mit spürbaren Eingriffen des Bundeskartellamtes in den Lebensmitteleinzelhandel ist vorläufig nicht zu rechnen. Das hat Behördenchef Andreas Mundt in einem heute veröffentlichten Interview mit der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ klargestellt.

Zwar sei die Branche von lediglich vier großen Handelsketten geprägt, aber denen ständen zum Teil sehr starke Hersteller gegenüber. Verbraucher könnten also zwischen verschiedenen Händlern und einer Vielfalt an Produkten auswählen. Allerdings beobachte das Bundeskartellamt das Geschehen „sehr aufmerksam“. Bei „extremen Preisausreissern“ würden Fragen gestellt, so Mundt.

In dem Interview verdeutlichte Andreas Mundt die Rolle des Bundeskartellamtes: „Wir sind eine Wettbewerbsbehörde, keine Preiskontrolleure.“ Für den Kampf gegen die Inflation seien die Zentralbanken zuständig.