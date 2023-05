In seiner neuen Funktion verantwortet der bisherige Leiter von Vertrieb und Marketing die Bereiche Einkauf, Supply Chain Management und Verkauf/Marketing. Raisers Ernennung ging ein Auswahlverfahren voraus, bei dem das Votum der Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig ausgefallen ist.

Noch Geschäftsführer Hintermeier wird am 31. Juli 2024 in den Ruhestand gehen. Thomas Raiser wird das Unternehmen dann gemeinsam mit Oliver Bergner führen, der für den Bereich Personal und Finanzen zuständig ist. In der Übergangsphase liegt Raisers Aufgabenschwerpunkt weiterhin im Bereich Vertrieb, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Seine berufliche Karriere begann er 1990 als Trainee und später Verkaufsleiter bei der Hopunion Raiser, Scharrer KG, Nürnberg. Im Jahr 2000 startete er bei BarthHaas und ist dort, neben seiner Position als Leiter Verkauf und Marketing, in verschiedenen Gremien der Firmengruppe tätig. Während seiner Ausbildung sammelte Raiser zudem umfangreiche Auslandserfahrungen. Er erwarb den Bachelor of Science in Economics an der Wharton School, University of Pennsylvania, und den Master of Science in Japanese Business Studies an der Chaminade University of Honolulu und Tokyo.