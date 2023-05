30 Jahre Supermärkte des Jahres: Auch in diesem Jahr haben die Märkte von Siegern und Nominierten wieder eindrucksvoll ihre Stärke, hervorragende Qualität und Innovationskraft unter Beweis gestellt. „Sie alle sind top, top, top", so zitierte LPV-Geschäftsführer Dr. Ludger Schulze-Pals den Fußball-Trainer Pep Guardiola zur Einstimmung auf die feierliche Preisverleihung. Die Initiatoren, das renommierte Branchenmagazin Lebensmittel Praxis (Lebensmittel Praxis Verlag) und Europas größte Food-Zeitschrift Meine Familie & ich (BurdaVerlag), vergaben zudem erneut die begehrten Sonderpreise für die „Mitarbeiter:innen des Jahres“ im Lebensmitteleinzelhandel.

Die Fachjury, bestehend aus Experten und Entscheidern in der Food-Branche sowie Vorständen und Geschäftsführern der größten deutschen Handelsunternehmen, kürte aus allen Supermarkt-Bewerbungen in einer Erstauswahl zwölf Nominierte in vier Kategorien. Diese nominierten Märkte wurden von der Lebensmittel Praxis-Redaktion inkognito vor Ort detailliert auf den Prüfstand gestellt und ein unabhängiges Mafo-Institut führte zeitgleich eine umfangreiche Verbraucherbefragung zu den betreffenden Märkten durch.

Auf Basis dieser Recherche- und Analyseergebnisse bestimmte die Fachjury in der Endauswahl am Tag der Preisverleihung die Gewinner 2023:

Supermarkt des Jahres 2023: Die Gewinner

Filialisten bis 2.000 qm Verkaufsfläche: Rewe, Schleißheimer Straße, München

Filialisten über 2.000 qm Verkaufsfläche: Rewe Ackerhalle, Berlin

Selbstständige bis 2.000 qm Verkaufsfläche: Edeka Prechtl, Brannenburg

Selbstständige über 2.000 qm Verkaufsfläche: E-Center Angerbogen, Duisburg

Auszeichnungen für die Mitarbeiter:innen des Jahres 2023: Gina Salzmann, E-Center Warnowpark, Rostock; Michaela Völkel, Rewe-Center Egelsbach; Jan Drewes, Famila-Markt, Kaltenkirchen.

Das Finale der Wahl zum „Supermarkt des Jahres“ fand bereits zum dritten Mal in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen statt. Die Preisverleihung wurde kulinarisch abgerundet von den Köchen Sascha Stemberg und Maximilian Müller sowie Meine Familie & ich-Küchenchef Bastian Trini und seiner Kollegin, Konditormeisterin Sigrun Schuppler.

Bereits tagsüber nahmen rund 500 Interessierte am informativen Kongressprogramm des Branchentreffs Menschen & Märkte teil. Zu den zahlreichen Experten und Referenten zählten unter anderem Julia Scheel (Media Market Insights GiK), Prof. Carsten Kortum (Duale Hochschule Baden-Württemberg) und Helge-Christian Eilers (SCM/E-Commerce Bünting) sowie Claudia Kleinert, „Wetterfrau“ und TV-Moderatorinund

Georg Meck (Focus, Focus Money). Mehr dazu finden Sie hier in den nächsten Tagen sowie in der kommenden Ausgabe der LP (LP 11 erscheint am 30. Mai).

Weitere Informationen unter www.supermarktdesjahres.de.

Das waren die 12 nominierten Märkte 2023 für das Finale:

Filialisten bis 2.000 qm Verkaufsfläche

- Rewe, Schleißheimer Str. 137, 80797 München

- Tegut, An der Leimenkaute 3, 36341 Lauterbach

- Wasgau Frischemarkt, Särkover Straße 62b, 66663 Merzig-Ballern

Filialisten über 2.000 qm Verkaufsfläche

- Combi Verbrauchermarkt, Gewerbestraße 13, 26506 Norden

- Globus Halle, Dieselstraße 47, 06130 Halle/Saale

- Rewe Ackerhalle, Ackerstraße 23/Invalidenstraße 158, 10115 Berlin

Selbstständige bis 2.000 qm Verkaufsfläche

- Edeka Prechtl, Nussdorfer straße 35, 83058 Brannenburg

- Frischcenter Komp, Julius-Leber-Straße 10, 46485 Wesel

- Rewe Dreschmann & Ludwig, Hugo-Zade-Weg 4, 4ß764 Langenfeld

Selbstständige über 2.000 qm Verkaufsfläche

- E-Center Angerbogen, Düsseldorfer Landstraße 361, 47259 Duisburg

- E-Center Schwaig, Diepersdorfer Straße 14, 90571 Schwaig

- Marktkauf Knödgen, Castroper Straße 124, 45665 Recklinghausen

Nominierte Supermarkt des Jahres 2023























Lebensmittel Praxis (LP) ist das moderne Fachmedium für Handelsunternehmer und Lebensmittelindustrie. Es erscheint 20-mal im Jahr. Weitere Informationen unter www.lebensmittelpraxis.de.

Meine Familie & ich gehört zum BurdaVerlag, der mit seinem Portfolio im Food-Segment Printmarktführer

(IVW) ist. Das Magazin erreicht vierwöchentlich (13 x pro Jahr) rund 810.000 Leserinnen und Leser (MA I/2022). Meine Familie & ich ist ein ideal verbindendes Medium für Handel und Konsumenten durch seine

aufmerksamkeitsstarke und exklusive Platzierung an den Kassen im Lebensmitteleinzelhandel. Weitere

Informationen: www.meine-familie-und-ich.de.