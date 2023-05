Edeka Rhein-Ruhr hat 2022 den Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gesteigert. Zu den wichtigsten Themen gehörten die Integration ehemaliger Real-Standorte und die Privatisierung der Kaiser’s-Tengelmann-Märkte in Nordrhein-Westfalen.

Zusätzlich wurde im Herbst 2022 die Inbetriebnahme des neuen Zentrallagers in Oberhausen abgeschlossen, das 90.000 Quadratmeter umfasst.

Aktuell investiert Edeka Rhein-Ruhr weiter in die Digitalisierung der Supermärkte. Das Unternehmen

stellt beispielsweise auf ein neues Warenwirtschaftssystem um, das wesentliche Abläufe weiter

automatisiert. Zudem läuft ein Test für smartes Shopping: Ein Einkaufswagen mit Scan-Funktion sowie

ein Handscanner sind im Einsatz. Mit beiden Lösungen kann der Kunde seine Produkte selbst

scannen und so an der Kasse Zeit sparen.

Im Sortiment setzt das Unternehmen mit der Marke „meinLand" weiter voll auf regionale Lebensmittel, die zu 100 Prozent aus Nordrhein-Westfalen stammen.



Edeka Rhein-Ruhr betreibt im Verbund mit selbstständigen Kaufleuten in Nordrhein-Westfalen und

angrenzenden Regionen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz rund 700 Vollsortiment-

Lebensmittelmärkte unter den Marken Edeka und Marktkauf sowie mehr als 250 Getränkemärkte,

mehrheitlich unter der Marke Trinkgut. Der Fleischhof Rasting und die Bäckerei Büsch gehören als

Produktionsbetriebe ebenfalls zu Edeka Rhein-Ruhr.