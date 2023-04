Die Transaktion bedarf noch der kartellrechtlichen Freigabe und der Umsetzung in einem Insolvenzplan. Über den Kaufpreis haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

Tegut übernimmt 19 Standorte, sowie alle der rund 500 Mitarbeitenden in den Basic-Märkten und der Zentrale in München. Nach erfolgter Zusage des Bundeskartellamts und Annahme des Insolvenzplans werden beide Unternehmen nach und nach zusammenwachsen und in den Märkten in den kommenden Jahren ein neues und attraktives Einkaufserlebnis entstehen, heißt es von Tegut in einer Pressemitteilung. Für Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet steht fest: „Tegut und Basic passen hervorragend zusammen! Wir werden die bestehenden Märkte gemeinsam mit den Basic-Mitarbeitenden nach und nach weiterentwickeln und voneinander lernen, um den Kundinnen und Kunden Einkaufen in Wohlfühlatmosphäre zu ermöglichen. Freuen Sie sich auf das, was kommt!“ Die Basic AG hatte Ende Dezember 2022 damit begonnen, sich mittels eines Schutzschirmverfahrens neu aufzustellen.