Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass knapp 17 Prozent aller bisherigen Verwender von alkoholfreien Spirituosen regelmäßig zu dem Zero-Promille-Produkt greifen. Rund 71 Prozent der Befragten haben diese bereits mehrmals, jedoch nicht regelmäßig getrunken. 12 Prozent der Befragten haben bisher nur einmal zu der Alternative gegriffen. Jeder Dritte der bisherigen Verwender will laut den Ergebnissen in Zukunft mehr alkoholfreie Spirituosen trinken. Rund 49 Prozent wollen ihren Konsum immerhin auf dem jetzigen Niveau beibehalten.

41 Prozent der Befragten gaben an durch den Konsum von alkoholfreien Spirituosen ihren Konsum von alkoholhaltigen Spirituosen reduziert zu haben. Für 59 Prozent hat der Konsum von alkoholfreien Spirituosen den Konsum von alkoholhaltigen Spirituosen nicht verändert und sich entweder „on top“ gesetzt oder andere nichtalkoholische Getränke ersetzt. Der am häufigsten genannte Grund, warum alkoholfreie Spirituosen konsumiert werden, ist laut Studie „ich muss noch Auto fahren“ gefolgt von der Neugierde auf den Geschmack von alkoholfreien Spirituosen und einer Alternative zu anderen alkoholfreien Getränken. Gesundheitliche Gründe landeten bei den Verbrauchern erst an vierter Stelle.

Mit 51 Prozent sind allerdings noch etwas mehr als die Hälfte der Normal-Spirituosentrinker Ablehner solcher Produkte. 24 Prozent davon lehnen die Alternative sogar kategorisch ab. Jene Gruppe zweifelt laut Studie nicht nur den Geschmack der Produkte an und moniert das Fehlen von Alkohol, sondern zweifelt ganz grundsätzlich auch an der Sinnhaftigkeit von alkoholfreien Spirituosen.