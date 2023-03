Mehrweg Alnatura setzt auf Mehrweg-Poolsystem

Ab sofort sind in allen Alnatura Märkten erste Bio-Produkte in Pfandgläsern des Münchner Startups „Circujar“ erhältlich. Der Bio-Händler begleitet das Mehrweg-System von Anfang an und ist nach eigenen Angaben der erste große Lebensmittelhändler, der Produkte in den neuen Mehrweggläsern im Sortiment führt.