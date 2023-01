Nach seinen Tätigkeiten bei Danone, L’Oréal, Nina Ricci und Storck war Beiss seit 2006 verantwortlich für die Geschicke des Joint Ventures CFP Brands, einem Joint Venture der Inhaberfamilien Perfetti van Melle, Fisherman’s Friend und Ricola. In seiner Zeit wurde der Kaugummimarkt um die Marke Mentos Kaugummi erweitert und ein neues Verständnis in der Mitarbeiterführung sowie der Kundenzentrierung realisiert, heißt es in einer Mitteilung. Zu seinen Anliegen im Unternehmen gehörten neben dem Ausbau des Know-hows im Shoppermarketing auch die Fokussierung auf den E-Commerce-Kanal sowie die Agenda der Nachhaltigkeit-Strategie. So ist CFP seit kurzem an seinem Standort Düsseldorf CO2-neutral. Beiss ist zudem seit mehreren Jahren Präsidiumsmitglied des BDSI (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie) und setzt sich vor allem für die Belange von Kaugummi und Bonbons ein.

„Jörg hat CFP Brands von einem Unternehmen in der Nische zu der Nummer 4 in der Zuckerwaren Industrie gemacht. Milestones waren sicherlich die Integration der Marke Ricola in das Joint Venture sowie der Umzug nach Düsseldorf gepaart mit einem neuen Selbstverständnis in der Kunden- und Mitarbeiterzentrierung“, so Chris Gibson, Chairman of the Supervisory Board bei CFP Brands. Über die Nachfolge wolle CFP Brands zu gegebener Zeit informieren.