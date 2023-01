Die Migros-Gruppe hat 2022 einen Rekordumsatz von mehr als 30 Mrd. Schweizer Franken (CHF) erzielt (+3,9 Prozent) . Das Jahr war „von einer konjunkturellen Normalisierung“ geprägt, so Fabrice Zumbrunnen (Foto), Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes. Ihre Position als Nummer 1 im Schweizer Detailhandel konnte die Migros festigen.

Hauptgrund war die Erholung in jenen Bereichen, die stark unter der Pandemie gelitten hatten, vor allem das Reise- und Freizeitgeschäft sowie die Gastronomie. Auch das kontinuierliche Wachstum im Online-Bereich trug zu dieser Entwicklung bei. Wie erwartet verzeichnete der stationäre Detailhandel nach den starken Covid-Jahren einen leichten Rückgang um 0,2 Prozent auf 23,12 Mrd. CHF . Der Online-Umsatz wuchs um 15.3 Prozent auf 3,74 Mrd. CHF. Der Supermarkt Migros Online schloss mit einem Umsatz von 328 Mio. CHF ab (-0.7 Prozent), während Digitec Galaxus, das größte Online-Warenhaus der Schweiz, um 7,4 Prozent auf 2,21 Mrd. CHF zulegen konnte, unter anderem dank hoher Wachstumsraten in Deutschland (+78 Prozent).

Der Discounter Denner konnte in einem rückläufigen Gesamtmarkt seine Marktanteile ausbauen, blieb aber mit einem Umsatz von 3,69 Mrd. CHF unter dem Vorjahresniveau (-3.2Prozent). Der Convenience-Anbieter Migrolino legte weiter zu (+5.1 Prozent auf 784 Mio. CHF. Der Nettoumsatz der zehn regionalen Migros Genossenschaften inklusive ihrer Tochtergesellschaften betrug 15,90 Mrd. CHF (-2 Prozent). Die Super- und Verbrauchermärkte inklusive Migros Online erzielten in der Schweiz einen Umsatz von 12.28 Mrd. CHF (-3.1 Prozent). Verglichen mit dem Vorjahr erhöhte sich die Kundenfrequenz in den Super- und Verbrauchermärkten (+5.5 Prozent), dafür verkleinerte sich der Warenkorb pro Einkauf.