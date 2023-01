Nico Andres (46) ist zum Geschäftsführer Finanzen der Globus Holding bestellt worden. Er kommt für Christian Heins, der nach über 20 Jahren das Unternehmen verlässt. Jens Berger (46) wird in der Geschäftsführung der Globus Markthallen Holding den Bereich Mitarbeiter übernehmen.

Nico Andres hat seit 2015 den Bereich Konzernrechnungswesen & Steuern verantwortet und diesen in den vergangenen Jahren laut Unternehmen maßgeblich weiterentwickelt. Christian Heins wird Globus auf eigenen Wunsch verlassen und bis zu seinem Ausscheiden am 30. Juni 2023 die Übergabe seiner bisherigen Bereiche aktiv begleiten und unterstützen. Vor seiner Zeit bei Globus war Nico Andres seit 2002 für eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig und hat den Händler in dieser Zeit über viele Jahre

begleitet.

Jens Berger (46) wird in der Geschäftsführung der Globus Markthallen Holding den Bereich Mitarbeiter übernehmen. Er wechselt von

Fressnapf und folgt auf Uwe Wamser (59), der das Unternehmen zum 30.Juni 2023 auf eigenen Wunsch verlässt.