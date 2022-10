Dazu hat Deutschland-Card den Bereich „Prospekt-Welt“ für lokale Angebote der Offerista-Partner in die Deutschland-Card-App sowie das Webportal integriert. Werbende Handels- und Herstellermarken profitieren dadurch von einer noch größeren Reichweite und erhalten Zugang zu einer sehr shopping-affinen Zielgruppe, heißt es.

Benjamin Thym, CEO der Offerista Group, erklärt: „Durch die Partnerschaft stärken wir unsere Position als Europe's Shopper Marketing Network und schaffen speziell für den deutschen Raum eine noch höhere Skalierbarkeit digitaler Handelskampagnen.“

Julian Wicht, Bereichsleiter Marketing und e-Commerce der Deutschland-Card GmbH, ergänzt: „Punkte dich glücklich – so lautet der Claim der Deutschland-Card. Für uns bedeutet das, dass wir unseren Teilnehmer:innen gemeinsam mit unseren Partnern kontinuierlich relevante Informationen und Coupons rund um das Thema Einkaufen zur Verfügung stellen wollen. Die Prospekt-Welt mit Offerista ergänzt dieses Leistungsspektrum perfekt, da die Nutzer:innen so stetig von attraktiven Angeboten profitieren und dabei erstmals auch durch das Blättern in digitalen Prospekten ihr Punkte-Konto füllen können.”