Tegut plant in Kooperation mit dem Cleantech-Unternehmen Numbat, bis zu 1.000 Schnellladepunkte in Deutschland ins Leben zu rufen. Ein Großteilt des Ausbaus der Schnellladeinfrastruktur soll bereits bis 2023 geschafft sein.

Damit werde auf den Tegut-Parkplätzen in Mittel- und Süddeutschland für einen deutlichen Anstieg von Schnellladesäulen bis 300 kW gesorgt. „Den Akku des E-Autos in 15 bis 20 Minuten nahezu vollladen, während man im Markt seine Einkäufe tätigt: Das wird zukünftig auf allen unseren Kundenparkplätzen möglich sein“, ist Christian Günther vom Energiemanagement bei Tegut überzeugt. „Damit machen wir den Einkauf für unsere Kundinnen und Kunden noch komfortabler. Das Laden des E-Autos muss künftig nicht mehr geplant werden, sondern erfolgt schnell und alltagstauglich nebenbei.“

Während die Umsetzung einer Schnellladeinfrastruktur nach Numbat durch komplizierte Anschlüsse an das Stromnetz, Trafostationen mit derzeit langen Lieferzeiten für Transformatoren sowie gravierenden Baumaßnahmen und hohen Investitionskosten erschwert wurde, verspricht das Unternehmen eine schnelle und unkomplizierte Lösung zu haben. Dabei setze es auf eine Kombination aus Schnellladesäule und Batteriespeicher.

Neben einem nachhaltigen Schnellladeangebot für Kundinnen und Kunden, profitiere auch Tegut davon, heißt es. So betreffe das Energiemanagement ebenfalls den Stromverbrauch in der jeweiligen Filiale und könne Kosteneinsparungen erzielen. Martin Schall, Geschäftsführer der Numbat GmbH, sagt: „Mit Tegut haben wir einen weiteren Partner gefunden, der auf nachhaltige, neue Technologien setzt und weiß was die Welt von morgen wirklich benötigt. Wir können damit ein Projekt in einem dreistelligen Millionenbereich realisieren, welches uns zu einem führenden Anbieter von High-Power Chargern in Deutschland katapultiert.“

Bereits im Jahr 2023 sollen beinahe alle Standorte mit Parkfläche mit einem bis maximal fünf Schnellladesystemen mit je zwei Ladepunkten ausgestattet werden. Bei künftig neu entstehenden Filialen werde man die Schnellladesysteme von vornherein mit einplanen. „Wir haben uns praktisch mit der Gründung von Tegut vor 75 Jahren den Leitspruch auf die Fahne geschrieben, mit guten Lebensmitteln verantwortungsvoll zu handeln. Dieses „verantwortungsvolle Handeln“ hört bei uns nicht auf, wenn ein Kunde oder eine Kundin den Markt verlässt. Wir setzen es im gesamten Unternehmen um. Ein umweltfreundliches Schnellladeangebot ist zum einen ein zusätzliches Serviceangebot für unsere Kundinnen und Kunden, auf der anderen Seite aber in erster Linie auch ein großes Invest in eine saubere Mobilität“, erklärt Geschäftsleiter Expansion, Bau und Immobilien bei Tegut, Alexander Wilhelm