Frankreich Engpass droht bei Gänsestopfleber

Die Gänsestopfleber ist in Frankreich eine überaus beliebte Weihnachtsdelikatesse, in diesem Jahr aber zeichnet sich ein Engpass ab. Weil die Bestände an Gänsen und Enten wegen der Vogelgrippe geschrumpft sind und der Ukraine-Krieg die Kosten für die Mast der Vögel in die Höhe getrieben hat, werde mit einem um 30 bis 40 Prozent geringeren Angebot gerechnet, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf den Gänseleberverband.