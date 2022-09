Süßwarenindustrie Herbstgebäcke wieder im Handel

Lebkuchen, Spekulatius, Stollen, Dominosteine und Zimtsterne – all diese Herbstgebäcke sind jetzt wieder in den Supermarktregalen zu finden. Nach den Absatzahlen des Marktforschungsinstituts Nielsen sind Lebkuchen weiter am beliebtesten bei Verbrauchern.