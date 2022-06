Die Audio-Geräte, mit ähnlicher Funktion wie der in Museen, können an der Kundeninformation ausgeliehen werden. An unterschiedlichen Standpunkten im Geschäft werden dann die jeweiligen Inhalte abgerufen. Um den Kunden nach seinem Interesse und Bedürfnis leiten zu können, wurden drei Routen erstellt. Diese heißen „Frische und Familie”, „Nachhaltig und bewusst” sowie „Süßes und Besonderes”.

Bis zum 10. Juni soll der Audioguide exklusiv in der Filiale in Berlin-Mitte verfügbar sein. In den folgenden Wochen können darauf Kaufland-Kunden in Essen und Hemmingen bei Hannover den Marktführer testen.

Besprochen wurden die Audioaufnahmen von Ernährungswissenschaftlerin Dr. Alexa Iwan, Nachhaltigkeitsexpertin Anna Schunck, Back-Influencerin Kikis Kitchen sowie den Synchronsprechern Ulrike Stürzbecher und Sasha Rothermund. Stürzbecher ist die deutsche Synchronstimme von Jennifer Aniston und Kate Winslet, während Sasha Rothermund Benedict Cumberbatch und Omar Sy synchronisiert.

Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland sagt: „Mit unserem Marktführer schaffen wir ein mehrdimensionales Einkaufserlebnis und eine neue Form des Infotainments. Unsere Kunden erfahren während des Einkaufens Wissenswertes und Überraschendes rund um die Themen Ernährung, Nachhaltigkeit und vieles mehr.”