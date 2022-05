Bruch betonte, wie stolz er ist, dass der Umbau in fünf Monaten gelungen ist. Petra Kannengießer (Foto, Mitte), die neben dem Standort Zell an der Mosel nun auch den neuen in Wittlich leitet, berichtete kurz von der Bauphase: Sie habe „alles erlebt, was man sich beim Bauen nicht wünscht“. Aber: „Das Team ist immer positiv geblieben.“

Alle Real-Mitarbeiter sind übernommen worden und seit Oktober bei Globus in Einarbeitung. Insgesamt arbeiten 180 Mitarbeiter auf der 5.500 Quadratmeter großen Fläche. Die Gastronomie wird in Kürze in Betrieb genommen.