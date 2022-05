Wasgau teilt weiter mit, man plane bereits den Ausbau des neuen Konzepts. Fest stehe schon ein weiterer Standort in Landau für dieses Jahr und in Pirmasens für 2023. Insgesamt wolle man etwa vier Standorte pro Jahr eröffnen und dabei auch außerhalb des bisherigen Wasgau-Verbreitungsgebietes suchen. Jede der künftigen Bäckerei-Filialen erhalte dabei eine individuelle an ihr Umfeld angepasste Gestaltung in Design und Sortiment.

Neben dem bei Wasgau üblichen Angebot an Broten, Brötchen, Feingebäck und Bio-Backwaren soll das Sortiment dort weiter ergänzt werden. Die neue Wasgau Konditorei bietet Gebäcke wie Macarons und Eclairs sowie Torten- und Kuchenklassiker, beispielsweise Frankfurter Kranz oder Bienenstich, an. Auch Kaffeespezialitäten sowie andere heiße und kalte Getränke sollen angeboten werden, denn ein kleiner Café-Bereich ergänzt den neuen Standort.