Videoformat Lidl gewährt Blick hinter die Kulissen

Mit der neuen Videoreihe „#LäuftBeiLidl“ macht Lidl auf die Arbeit in der Discounter-Welt aufmerksam. In kurzen Filmen geben Influencer Einblicke in die Herstellung von Produkten, Recyclingprozesse, Qualitätsmanagement, Lieferanten und natürlich in die Filialen.