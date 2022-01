Zugangsbeschränkungen Lebensmittelhändler fordern Aufhebung von 2G

Die Handelsketten Rewe, Edeka, Aldi und die Schwarzgruppe (Lidl, Kaufland) haben in einem gemeinsamen Brief an mehrere Spitzenpolitiker ein Ende der 2G-Regel im Einzelhandel aufgerufen. Dieser sei aufgrund geeigneter Hygienekonzepte insgesamt kein Infektionsherd.