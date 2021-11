Aldi Nord besetzt Schlüsselpositionen um. So wechselt Tobias Heinbockel, bisher Managing Director im deutschen Category Management, in den internationalen Bereich der Aldi Einkauf in Essen. Für ihn rückt zum 1. Dezember Dr. Tanja Hacker (Foto links) nach. Gianfranco Brunetti (Foto rechts) übernimmt Marketing und Kommunikation.

Heinbockel war mehr als elf Jahre Leiter im Verkauf in mehreren Regionalgesellschaften und wechselte als Geschäftsführer für das Aktionsgeschäft vor einigen Jahren in die Aldi Einkauf nach Essen. Anschließend baute er für Deutschland das Category Management auf. Künftig wird er als Managing Director Operations an COO Sascha Schikarski berichten. „Mit der Länder-, CM- und Verkaufsexpertise von Tobias Heinbockel können wir unseren Bereich noch besser aufstellen und praxisorientierte Konzepte und Services für die ALDI Nord Länder bieten“, so Schikarski.

Die vakante Stelle im Category Management in der deutschen Organisation wird ab 1. Dezember Dr. Tanja Hacker besetzen. Nach Studium und Promotion in Wien arbeitete sie unter anderem bei Ebay, für Hofer beziehungsweise Aldi Süd als Regionalverkaufsleiterin in Österreich und der Schweiz sowie zuletzt für Lidl Österreich als Geschäftsführerin Einkauf.

Und auch die letzte offene Stelle auf der Ebene Managing Director konnte Aldi Nord schließen. Ab April 2022 wird Gianfranco Brunetti die vakante Stelle für das Marketing und die Kommunikation in Deutschland antreten. Der 35-Jährige war zuletzt Head of International Marketing Strategy bei Lidl und hat dort unter anderem die Themen Social Media, Marken-PR sowie das Marketing der Lidl Plus App verantwortet. Davor war der gelernte Jurist in verschiedenen Positionen für die Schwarz-Gruppe tätig, unter anderem in Italien und Deutschland.