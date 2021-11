Dr. Michael Holtz, Geschäftsführer der Team Beverage Convenience GmbH in Rostock, verlässt das Unternehmen zum Jahresende, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Das teilte der Getränkedienstleister mit Hauptsitz in Bremen am Montag mit.

Bei der Team Beverage Convenience GmbH war der 47-Jährige demnach schwerpunktmäßig verantwortlich für die Bereiche Innendienst-Prozesse, IT und Controlling und wirkte darüber hinaus an der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung des Unternehmens mit. Seine Aufgaben übernimmt in Interimsfunktion Jörn Bastian (45), ebenfalls Geschäftsführer der Team Beverage Convenience GmbH.

Dr. Michael Holtz war seit Mai 2004 in der GP C&C GmbH tätig. Aus ihr ging die Team Beverage Convenience GmbH hervor, in der er im Januar 2017 Geschäftsführer wurde. Gemeinsam mit Jörn Bastian baute er die Convenience-Sparte der Team Beverage AG zu einem starken Unternehmensbereich aus, wie es weiter hieß. Über das angestammte Tankstellengeschäft hinaus, gewann man neue Kundengruppen in Gastronomie, Logistik sowie Lieferdienste hinzu.