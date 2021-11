Valora Retail Deutschland und Valora Food Service Deutschland starten in Hamburg ein gemeinsames Projekt: Im neu eröffneten U-Store am Hauptbahnhof ist erstmals eine BackWerk-Theke integriert. Kunden können ab sofort von früh bis spät aus einem umfangreichen Sortiment an Backwaren wählen, wie Valora mitteilte.

„BackWerk ist bisher vor allem bekannt für eigene Standorte an Bahnhöfen oder Fußgängerzonen, eignet sich jedoch auch ideal als Shop-in-Shop-Lösung. Dass dies beim U-Store in Hamburg nun in Zusammenarbeit mit einer weiteren Valora Marke geschieht, macht es zu einem besonderen Projekt“, erklärt Katja Bayrak, Head of Business Development von Valora Food Service Deutschland.