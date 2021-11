Die großen Discounter Lidl und Aldi folgen auf den Plätzen sechs und sieben. Ebenfalls in die Top Ten geschafft haben es der Buchhändler Thalia (Rang acht), der Möbelhändler Ikea (Rang neun) und der Tierbedarfshändler Fressnapf. Das geht aus einer Mitteilung von OC&C hervor.

Der „Einzelhandel-Index“ analysiert jährlich das Leistungsversprechen führender Handelsunternehmen und ermittelt die Kundenbewertung in den Dimensionen: Einkaufsatmosphäre, Kundenservice, Preis, Preis-Leistungs-Wahrnehmung, Produktauswahl, Produktqualität, Convenience, modische Aktualität und Vertrauen. Zudem nahmen die Berater erstmals die Dimensionen Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unter die Lupe. Die Verbraucherperspektive wird auf einer Skala mit einem Maximalwert von 100 erfasst.

Das Abschneiden im Gesamt-Ranking wird in diesem Jahr laut OC&C maßgeblich von zwei Dimensionen beeinflusst: Vertrauen und Zuverlässigkeit. Der beliebteste Händler der Deutschen – dm – schneidet in beiden Kategorien sehr gut ab (Platz 1 bei Vertrauen, Platz 3 bei Zuverlässigkeit) und findest sich überdies in sechs weiteren Kategorien in den Top 10.