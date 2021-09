Tarifkonflikt in Mitteldeutschland Warnstreiks auch in Kaufland-Märkten

Die Gewerkschaft Verdi will bis Ende dieser Woche ihre Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt fortsetzen. Betroffen von den jüngsten Warnstreiks waren laut Verdi die Nachtschicht des Versandhändlers Amazon in Leipzig sowie Supermärkte von Kaufland in Hildburghausen und Suhl.