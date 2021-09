So soll Knuspr, der neue Lebensmittel-Lieferdienst in München, im kommenden Jahr sein Logistikzentrum in Garching mit einem automatisierten Lager- und Bereitstellungssystem ausstatten. Das 7.500 qm große Logistikzentrum in Garching dient dem ersten Knuspr-Standort München als Umschlagplatz aller Waren. Um die Produktqualität zu gewährleisten, ist das Fulfillment-Center in mehrere Temperaturzonen unterteilt: Normaltemperatur (Ambient), gekühlte Produkte und der Tiefkühlbereich. In der ersten Phase soll die Automatisierung des Ambient-Bereichs vollzogen werden, der mit 10.000 Proudkten rund 60 Prozent des Volumens abdeckt.

Der nächste Standort Frankfurt ist laut Knuspr in Vorbereitung, weitere Städte folgen 2022.