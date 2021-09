Coupons auf dem Kassenbon werden von vielen Händlern in Deutschland bereits eingesetzt, so in der Vergangenheit auch bei der Drogerie Müller. Jedoch fehlte bisher noch die ausgereifte technische Intelligenz dahinter, die eine zielgruppenorientierte Ausspielung der Kassenbon-Coupons in Echtzeit ermöglicht.

Das Ulmer Familienunternehmen wird in Zukunft die Aktivitäten im Check-out-Couponing professionalisieren – so werden die Coupons mithilfe der Acardo Technologie ab jetzt zielgerichtet auf Basis des individuellen Warenkorbs eines Kunden ausgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Und die Regelprüfung, ob ein Coupon gedruckt werden soll, erfolgt dabei im Cloud-basierten Acardo Promotion Hub, der simultan mit der Kasse kommuniziert.

Das Cloud-Verfahren birgt viele Vorteile für den Handel, erklärt Arcado. Dazu zähle, dass der Aufwand für die Umstellung des Kassensystems vereinfacht wird. Darüber hinaus unterstützt das Check-out-Couponing-System personalisierte Coupons auf Basis der Global Coupon Number (GCN). Damit können auch hochwertige Coupons – zum Beispiel für kostenlose Probierprodukte – herausgegeben werden, bei denen eine unbegrenzte Mehrfacheinlösung nicht gewünscht ist. Die Sicherheit wird dadurch erhöht, dass die Coupons bei der Einlösung online validiert werden.

Eine Verbindung zu Händler-Apps ist mit dem Acardo Promotion Hub später sehr leicht herzustellen. So können Endkunden zukünftig die zielgerichteten Coupons alternativ auch direkt in der Händler-App abrufen und damit komplett papierlos sparen. Das Check-out-Couponing steht der Industrie fortan in insgesamt 668 Müller-Filialen zur Verfügung, davon 573 in Deutschland und 95 in Österreich. Damit ist das Acardo Netzwerk in Deutschland auf branchenübergreifend über 2.100 Filialen gewachsen. Die Vermarktung des Check-out-Couponings an die Industrie erfolgt für Drogerie Müller durch Acardo.