Im Rahmen der GfK-Studie bewerten Verbraucher die Performance von Edeka über viele Bewertungskriterien hinweg im Vergleich zum Wettbewerb – bestehend aus 16 Supermärkten, SB-Warenhäusern und Discountern sowie vier Drogerie- und zwei Bio-Supermärkten – überdurchschnittlich gut. Demnach bringen Kunden den Hamburgern ein hohes Vertrauen entgegen und haben Spaß daran, in den Edeka-Märkten einzukaufen. Dies liegt laut Studie unter anderem an der wahrgenommenen hohen Qualität der Produkte, einer sehr guten Auswahl regionaler Lebensmittel sowie den als sehr freundlich und kompetent wahrgenommenen Mitarbeitern. Eine angenehme Marktatmosphäre sowie die ansprechende Ladengestaltung sind weitere Profilierungsmerkmale, die zur Spitzenposition beitragen.



Erstmals wurde in diesem Jahr die wahrgenommene Qualität umgesetzter Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie abgefragt – etwa ob für die Kunden kostenloses Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt wird oder als wie sauber die Märkte wahrgenommen werden. Edeka wird auch in diesem Bereich von den Konsumenten als überdurchschnittlich gut bewertet.

Der seit 2010 jährlich aufgelegte „Retailer Perception Report“ von GfK untersucht die Kriterien, nach denen Kunden ihre Einkaufstätte auswählen. Der Report zeichnet sich durch die Verknüpfung subjektiver Verbraucherurteile mit dem tatsächlichen Einkaufsverhalten von 7.500 Probanden aus.