Die sogenannten „Local Offices“ werden in Köln, Frankfurt am Main und Offenbach sowie in Stuttgart und München eröffnet. „Wir glauben an die Innenstadt“, sagt Jan Riemann. Als Director Property Cooperation ist er zentraler Ansprechpartner für überregionale Kooperationen im Immobilienbereich. „Wir möchten die Innenstadt beleben und weiterentwickeln, um noch näher an unseren Kunden zu sein. Kurze Wege machen das Einkaufen einfach und verringern die Verkehrsbelastung in den Städten.“ Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig: „Egal ob Wohnungen über Filialen, neue Büroräume oder vielfältige Einzelhandelsstandorte (...)“, so Riemann.

Für die City-Expansion werden noch Partner gesucht. Es gibt aber auch schon bestehende Partnerschaften mit Drogeriemärkten und Kaufhäusern, teilt Aldi Süd mit.