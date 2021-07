Eine erste Ladesäule gibt es bereits seit drei Jahren in der Filiale Treskowallee in Berlin-Karlshorst. „In den kommenden Jahren erhöhen wir sukzessive die Anzahl an allen Standorten, an denen die Voraussetzungen für den Bau einer E-Ladestation gegeben sind“, so Nadine Schulze, Leitung Objektmanagement bei der BIO COMPANY. Im Fokus stehen zuvorderst die Bestandsmärkte, die PKW-Stellplätze haben. Für die Kunden der Biosupermarktkette wird das Tanken an der E-Säule zunächst kostenfrei sein. Geplant ist eine Box pro Standort mit zwei Ladepunkten für je ein Fahrzeug. Geprüft werden alle 62 Standorte in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Dresden. Dabei setzt der Biofilialist ausschließlich auf Strom aus Erneuerbaren Energien und damit seine Nachhaltigkeitsstrategie fort. Begleitend zu dem Ausbauprozess steht eine Reihe administrativer Schritte an, die im Hinblick auf bauliche Änderungen und technische Prüfungen zu klären sind.

Der Fuhrpark der Bio Company wurde 2020 zu 40 Prozent auf Erdgas und Elektroautos umgestellt, in 2021 will man 60 Prozent schaffen. Bis 2024 soll dann die gesamte Flotte von derzeit 40 Fahrzeugen umgestellt sein. Mitarbeitern wird zudem ein Mix-Nutzungs-Konzept angeboten, welches ein individuelles Mobilitätsprofil ermöglicht. Dies können öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder, E-Scooter und -Roller oder auch Car-Sharing-Modelle sein. Ziel ist es, die Mobilität so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.