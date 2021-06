Die Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen hat ihr Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzplus im Einzelhandel von 14 Prozent abgeschlossen. Der Konzernaußenumsatz stieg in den letzten vier Jahren um rund 30 Prozent auf rund 4,2 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2020. Das macht für die kommenden vier Jahre ein Investitionspaket von mehr als 500 Millionen Euro in Logistik- und Produktionsinfrastruktur möglich.

Im Verbund von selbstständigem Einzelhandel und Regiemärkten konnte damit der Brutto-Einzel-handelsumsatz auf rund 4,6 Milliarden deutlich gesteigert werden. Der größte Treiber war hierbei das Wachstum der selbstständigen Kaufleute mit plus 14 Prozent. Die Position als Marktführer im Absatzgebiet konnte damit deutlich ausgebaut werden.

Dabei konnten im discountgeprägten Wettbewerbsumfeld Marktanteile gewonnen wurden, vermeldet das Unternehmen. Man habe sich auf Platz 1 vor Kaufland (Platz 2) und Netto Markendiscount (Platz 3) klar behaupten können; der Abstand zum zweitplatzierten Kaufland konnte um mehr als 1-Prozent-Punkt gesteigert werden. „Ein Erfolgsfaktor zur Steigerung der Einzelhandelsumsätze war, neben der Expan-sion, auch das neu aufgelegte 'Marktrelaunchprogramm' zur Neuaufstellung von Bestandsmärkten“, heißt es bei der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen (Edeka NST). „Dieses wurde von den Kaufleuten sehr gut angenommen und soll dauerhaft fortgesetzt werden."

Der Konzernaußenumsatz ohne selbstständigen Einzelhandel konnte auf rund 4,2 Mrd. EUR deutlich

gesteigert werden. Die größten Treiber waren hierbei das Wachstum im Edeka-Großhandel von

plus 10,6 Prozent und im Edeka-Fleischwerk von plus 11,6 Prozent. Mit rund 200 Millionen Kolli in der Großhandels-Logistik und rund 49 Millionen Kilogramm im Fleischwerk wurden 2020 Rekordvolumina an die Märkte ausgeliefert.