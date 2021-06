Gemeinsam mit Plastic Bank, einem Sozialunternehmen, das Recycling-Ökosysteme in Küstengemeinden weltweit aufbaut, startet Metro

eine internationale, mehrjährige Kooperation. Ziel sei es, allein in den ersten 12 Monaten der Partnerschaft mehr als 65 Millionen Plastikflaschen vor dem Eintritt in die Weltmeere abzufangen. Die Initiative vereint zu diesem Zweck Metro-Kunden, Lieferanten und Plastic Bank.

Gleichzeitig startet eine zweiwöchige Kampagne, während der das Thema Plastik auf allen Kanälen des Großhändlers in den Fokus der Kunden gerückt wird. Mit dem Kauf eines Kampagnen-Produktes unterstützt man die Arbeit des Sozialunternehmens. „Unsere Partnerschaft mit Metro und ihren Partnern hilft der Welt zu verhindern, dass Plastikmüll in die Ozeane gelangt, und verbessert gleichzeitig das Leben der Sammlergemeinschaften“, sagt David Katz, Gründer und CEO

von Plastic Bank. „Diese Initiative wird Marken, Lieferanten und Verbrauchern helfen, ihren Plastik-Fußabdruck zu quantifizieren und zu handeln. Damit

werden Transparenz und Verantwortlichkeit verstärkt, um einen echten und nachhaltigen Wandel für unseren Planeten voranzutreiben.“