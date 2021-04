Couponing boomt in Deutschland und war 2020 auf Wachstumskurs. Händler und Konsumgüterhersteller verteilten nach dem aktuellen Acardo-Report schätzungsweise 22 Milliarden Coupons im Markt. Sowohl der Handel (plus 35 Prozent) auch als Markenhersteller (plus 5 Prozent) intensivierten ihre Couponing-Maßnahmen, um Kunden zu gewinnen und an sich zu binden. Kunden konnten mit Coupons 13 Prozent mehr sparen.

Ein weiterer Treiber dieser Entwicklung ist die Digitalisierung: Im vergangenen Jahr setzte die FMCG-Branche 85 Prozent mehr Coupon-Aktionen via Internet und Mobile um als im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung leitet sich aus der Gesamtsumme des Rabattwertes ab, die durch die Clearing-Häuser an den Handel ausgezahlt wurde – sie entspricht ca. 170 Millionen Euro und übertrifft somit die Vorjahreswerte (150 Millionen Euro in 2019; 130 Millionen Euro in 2018). Diese und weitere Fakten belegt der neue Acardo Report 2020: Der Coupon-Markt in Deutschland.

Christoph Thye, Vorstand der Acardo Group AG: “Das Einkaufsverhalten hat sich verändert: Kunden bereiten sich, intensiver als früher, auf ihren Einkauf vor und verbringen weniger Zeit im Geschäft. Dies wurde durch die COVID-Maßnahmen verstärkt und besonders nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 haben Konsumgüterhersteller dies als Chance erkannt und auf Coupon-Aktionen gesetzt, um Konsumenten gezielt und messbar für Produktkäufe zu gewinnen und an sich zu binden. Hinzu kommt, dass die Coronakrise auch die Digitalisierung branchenübergreifend befeuert hat, das gilt auch für Maßnahmen der Verkaufsförderung. Vor allem Markenhersteller setzen digitale Medien verstärkt ein, um ihre Zielgruppen zu erreichen und für einen Produktkauf vor Ort zu begeistern.“

62 Prozent der Coupon-Aktionen werden von den Konsumgüterherstellern über Instore-Medien umgesetzt. Absolut wurden in 2020 im Vergleich zum Vorjahr sechs Prozent weniger Aktionen über diesen Weg realisiert. Die Coupon-Einlösungen durch die Instore-Medien im stationären Handel verzeichnen mit 44 Prozent den höchsten Anteil, wenngleich ein Rückgang von 12 Prozent mit Blick auf das Jahr 2019 zu erkennen ist. An zweiter Stelle treten die klassischen Medien (18 Prozent) mit einem Zuwachs an Aktionen von 12 Prozent. Dazu gehören Handzettel, Coupons in Zeitungen, und Zeitschriften, die mit einem Anteil an den Coupon-Einlösungen von 30 Prozent den zweitgrößten Anteil ausmachen (plus 24 Prozent).

Mit Blick auf die Zuwachsrate ist dem Bereich Internet / Mobile – an dritter Position mit einem Anteil von 15 Prozent – die höchste Entwicklung beizumessen: Die Konsumgüterhersteller haben im Jahr 2020 die Anzahl an digitalen Coupon-Aktionen um 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Auch im Jahr 2020 hat sich die Anzahl der Coupon-Aktionen im deutschen Lebensmittelhandel nochmals um signifikante 35 Prozent gesteigert (2019: plus 41 Prozent). Die Zahl der Coupon-Einlösungen im Handel sind leicht um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, dagegen erhöhten sich die den Konsumenten gewährten Rabatte um 12 Prozent. Interessant ist auch, dass der durchschnittliche Coupon-Wert (Face Value) bei Handelsaktionen um 20 Prozent gestiegen ist, von 1,30 Euro in 2019 auf 1,55 Euro in 2020.

Aber auch die Konsumgüterindustrie hat die Zahl der Verkaufsförderungsaktionen mit Coupons im Jahr 2020 gesteigert (+5 Prozent): 207 Hersteller mit 729 Marken aus dem FMCG-Bereich setzten Coupons zur Verkaufsförderung ein – darunter alle Top 20 Anbieter. Bei den teilnehmenden Marken entspricht dies einem Anstieg von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2019: 547 Marken). Alle Lebensmittelhandels- und Drogerieketten haben an Coupon-Aktionen der Markenartikler teilgenommen. Der durchschnittliche Face Value der FMCG-Branche betrug 1,96 Euro in 2020, mehr als in den Jahren zuvor (2019: 1,89 Euro; 2018: 1,65 Euro). Mit Blick auf die Coupon-Einlösungen konnten die Konsumgüterhersteller einen Anstieg von 11 Prozent verzeichnen. Auch die den Konsumenten gewährten Rabatte stiegen 2020 um 14 Prozent.